Глава ХДС Мерц усомнился в присутствии США на годовщине членства ФРГ в НАТО

Глава партии Германии «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц заявил в четверг, что США рискуют скатиться к авторитарной нестабильности, что ставит под сомнение присутствие Вашингтона на праздновании 70-й годовщины членства Германии в НАТО в мае.