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Экс-премьер Азаров оценил шансы Украины сохранить экспорт и выжить после завершения СВО

Экс-премьер Азаров оценил шансы Украины сохранить экспорт и выжить после завершения СВО

Экс-премьер Азаров оценил шансы Украины сохранить экспорт и выжить после завершения СВО Юлия ЧелкановаБывший премьер-министр Украины Николай Азаров  заявил, что систематические удары ВС РФ по украинским портам, направленные на прекращение поставок оружия, могут привести к катастрофическому сокращению экспортного потенциала страны.

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