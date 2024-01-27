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В рамках акции «Студенческий десант» полицейские провели урок мужества, посвященный 80-летию со Дня снятия блокады Ленинграда

В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» в Музее МВД Татарстана представители Общественного совета при МВД по Республике Татарстан провели урок мужества для студентов 4 курса колледжа информационных технологий КНИТУ-КАИ им.

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