Заменил АКБ — вылезла ошибка: вот что нужно сделать

Вопрос от читателя «За рулем»:– Правда ли, что на современных автомобилях при замене АКБ новый надо «прописывать» в электронных «мозгах» машины?Ответ экспертаНикита Гудков, заместитель главного редактора:– Действительно, на многих автомобилях, в основном, европейских марок (BMW, Volkswagen, Peugeot/Citroen, Renault и других) с интеллектуальной системой контроля заряда при замене аккумулятора надо «сообщить» об этом блоку управления.