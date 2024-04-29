В Петербурге ветеранов ждут выплаты ко Дню Победы

В Санкт-Петербурге подписали постановление, которым был утвержден порядок и условия предоставления соцподдержки в виде ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.
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