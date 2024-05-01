«Авангард» обменял Бойкова на Меркли из «Куньлуня»

Об этом сообщает Metaratings. Также китайский клуб получил от омичей денежную компенсацию. Ранее поступила информация, что «Авангард» рассматривает различные варианты приобретения канадского защитника.
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