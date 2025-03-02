В Госдуме предложили компенсировать работникам использование личной техники

Фото: © «Татар-информ» Председатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил законопроект об обязательных выплатах работнику при использовании им в своей деятельности личной техники.
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