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В Госдуме предложили компенсировать работникам использование личной техники

В Госдуме предложили компенсировать работникам использование личной техники

Фото: © «Татар-информ» Председатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил законопроект об обязательных выплатах работнику при использовании им в своей деятельности личной техники.

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