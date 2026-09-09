Политолог Камкин призвал не ждать смены курса Германии после успеха АдГ

Победа «Альтернативы для Германии» на земельных выборах пока не означает изменения внешней политики Берлина в отношении России, рассказал «Царьграду» ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.
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