Path of Exile 2 привезут на выставки Gamescom и PAX West – ожидаются новые подробности и ге...

Path of Exile 2 привезут на выставки Gamescom и PAX West – ожидаются новые подробности и геймплей игрыСтудия Grinding Gear Games сообщила о том, что привезет игру Path of Exile 2 на предстоящие выставки Gamescom и PAX West.
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