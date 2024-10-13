Лукашенко: изменения в ядерной доктрине России остудили горячие головы на Западе

Изменения в ядерной доктрине Российской Федерации остудили горячие головы на Западе. Соответствующее заявление в разговоре с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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