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Zero Hedge

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UMich Sentiment 'Expectations' Plunge Near Record Lows As Republicans Lose Faith, Inflation Fears Rebound

UMich Sentiment 'Expectations' Plunge Near Record Lows As Republicans Lose Faith, Inflation Fears Rebound

UMich Sentiment 'Expectations' Plunge Near Record Lows As Republicans Lose Faith, Inflation Fears Rebound After July's rebound to pre-war levels, a re-escalation in the MidEast (and soaring fuel costs) sent confidence back towards YTD lows.

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