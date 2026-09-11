UMich Sentiment 'Expectations' Plunge Near Record Lows As Republicans Lose Faith, Inflation Fears Rebound After July's rebound to pre-war levels, a re-escalation in the MidEast (and soaring fuel costs) sent confidence back towards YTD lows.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым