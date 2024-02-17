Алькарас потерпел сенсационное поражение в полуфинале турнира в Буэнос-Айресе

Карлос Алькарас в двух сетах уступил Николасу Харри и не смог выйти в финал турнира в Буэнос-Айресе. В Буэнос-Айресе завершился полуфинальный матч грунтового турнира категории ATP-250 в мужском одиночном разряде, в котором вторая ракетка мира Карлос Алькарас встречался с Николасом Харри.