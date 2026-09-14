Ленком поможет установить памятник Инне Чуриковой бесплатно

Театр "Ленком" готов помочь в установке памятника на могиле актрисы Инны Чуриковой. Президент театра Марк Варшавер указал, что проект остается неутвержденным сыном актрисы, Иваном, который пока не дал ответ.
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