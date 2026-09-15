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Сруб с мещанским прошлым: еще один исторический дом выставили на торги в Барнауле

Сруб с мещанским прошлым: еще один исторический дом выставили на торги в Барнауле

В Барнауле попытаются реализовать очередной объект культурного наследия. Речь идет о доме по улице Анатолия, 122 – его выставили на аукцион, объявив начальную цену в 8,6 млн рублей.

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