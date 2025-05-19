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Адыгея направит на инфраструктуру экокурорта "Лагонаки" 10,3 млрд рублей

 Глава региона Мурат Кумпилов сообщил, что объект будет отвечать самым разным туристским потребностям Инвестиции в создание обеспечивающей инфраструктуры к строительству круглогодичного экокурорта "Лагонаки" в Адыгее благодаря нацпроекту "Туризм и гостеприимство" составят 10,3 млрд рублей.

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