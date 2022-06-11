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Близится крайний срок уплаты налога на недвижимость

Близится крайний срок уплаты налога на недвижимость

30 июня 2022 года истекает срок уплаты налога на недвижимость/земельного налога физическими лицами-гражданами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая случаи приобретения недвижимости и земельных участков до 31 марта текущего года.

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