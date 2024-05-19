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Умерла актриса «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» Наталия Кудрявцева

Умерла актриса «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» Наталия Кудрявцева

Заслуженная артистка России скончалась в возрасте 91 года.Заслуженная артистка России Наталия Кудрявцева, которую современный зритель помнит по сериалам «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей», скончалась в возрасте 91 года.

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