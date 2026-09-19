Второй день выборов стартовал в Прикамье: за кого голосуем и как принять участие

В Прикамье стартовал второй день выборов. На текущий момент явка составила 21,93 % – свои голоса отдали 430 703 человека из почти 2 миллионов зарегистрированных избирателей.
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