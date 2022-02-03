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Белый дом перестал употреблять слово «неминуемое» при разговоре о «вторжении РФ на Украину»

Белый дом перестал употреблять слово «неминуемое» при разговоре о «вторжении РФ на Украину»

Белый дом не использует слово «неминуемое», говоря о предполагаемом «вторжении России на Украину», заявила на брифинге пресс-секретарь Джен Псаки.

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