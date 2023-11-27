The Times: Украина заминирована больше, чем Афганистан и Сомали

Масштабы минирования на Украине в несколько раз серьезнее, чем это было в Афганистане и Сомали. Об этом заявил управляющий программой ООН по разминированию на Украине Пол Хеслоп, пишет британская газета The Times.
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