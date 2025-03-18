Корабли ВМФ России проведут с ВМС Пакистана учения PASSEX в Аравийском море

Минобороны РФ Отряд кораблей ВМФ России в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" Тихоокеанского флота поучаствует в совместном военно-морском учении PASSEX в Аравийском море с пакистанскими ВМС.
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