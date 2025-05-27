Беженцы из Украины хотят остаться в Швеции навсегда

Более десяти тысяч украинских иммигрантов, нашедших временное убежище в Швеции после начала Специальной военной операции на Украине, подняли свой голос, потребовав права на постоянное проживание в этой скандинавской стране.
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