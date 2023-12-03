Можно ли запивать лекарства чаем

Краткую версию статьи можно послушать. Если вам так удобнее, включайте подкаст. Какие компоненты чая вступают в реакцию с препаратами Чёрный, белый, красный, зелёный — каким бы ни был чай, его делают из китайской камелии.
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