С 18 августа пожилых граждан от 59 до 83 лет ожидает приятный сюрприз, указ уже подписан Юлия ЧелкановаС 18 августа текущего года пожилые граждане в возрасте от 59 до 83 лет смогут воспользоваться уникальной возможностью, предоставленной местными властями.
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