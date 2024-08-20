С 18 августа пожилых граждан от 59 до 83 лет ожидает приятный сюрприз, указ уже подписан Юлия ЧелкановаС 18 августа текущего года пожилые граждане в возрасте от 59 до 83 лет смогут воспользоваться уникальной возможностью, предоставленной местными властями.