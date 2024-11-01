Русские и белорусы подкупили всю Польшу

ИМ

Ильдус Мамлеев

Только пшеки могут так рассмешить весь Мир своей не сусветной тупостью. Ладно запастись попкорном и дальше будем ждать, что сия комиссия ещё "родит на свет божий", главное что бы из большой тупости не вышли на тех чьей валютой они все привыкли взятки брать и танцевать под удочку тех кто ею расплачивается!