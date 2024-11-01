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Русские и белорусы подкупили всю Польшу

Русские и белорусы подкупили всю Польшу

У Польши снова случилось опухание исторической памяти, и она решила напомнить русским и белорусам обо всем нехорошем.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Только пшеки могут так рассмешить весь Мир своей не сусветной тупостью. Ладно запастись попкорном и дальше будем ждать, что сия комиссия ещё &quot;родит на свет божий&quot;, главное что бы из большой тупости не вышли на тех чьей валютой они все привыкли взятки брать и танцевать под удочку тех кто ею расплачивается!
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22 час.
Алексей Тан
&quot;&quot; белорусы подкупили всю Польшу&quot;&quot;================ в полне реально!... ЕВРЕИ-хасиды беларюси, на деньги ... коренных жителей России... СВОИХ соплеменников в Польше и в их правительстве... их подкупить а то! и скупить!.... ТЕМ БОЛЕЕ... этот никчёмный &quot;союзничек&quot; - Белярюси... стал союзником, города Москвы!.... союзнички... мать ити.
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20 час.

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