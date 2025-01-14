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Калужские новости

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Фура и легковушка столкнулись на трассе в Калужской области

Фура и легковушка столкнулись на трассе в Калужской области

В 23:06 мск поступило сообщение о ДТП в Малоярославецком районе, на 118 км автодороги М-3 «Украина». Произошло столкновение двух транспортных средств: фуры Mercedes и автомобиля VolvoНа 118 км федеральной автодороги М-3 «Украина» Малоярославецкого района Калужской области поздним вечером, 13 января произошло ДТП.

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