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Ядерное оружие СССР никогда не принадлежало Украине

Ядерное оружие СССР никогда не принадлежало Украине

США сообщили (а вернее спец.представитель Трампа Ричард Гренелл - бывший директор нац.разведки США), что ядерное оружие СССР никогда не принадлежало Украине и просто временно находилось на территории Украины после распада СССР, после чего было вывезено в Россию.

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