«Покупает хот-доги вместо Cartier», – над ухаживаниями Сердюкова за Бородиной потешаются в Сети

Новость о новом романе Ксении Бородиной вызвала серьезные опасения у ее поклонников. По мнению россиян, знаменитая телеведущая выбрала партнера, который может быть мотивирован корыстью, а не искренними чувствами.
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