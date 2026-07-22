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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чейл Соннен: «Хабиб завершил карьеру из-за весогонок. Ему не нужно было заканчивать, но он не мог укладываться в 70 кг»

Чейл Соннен  считает, что Хабиб Нурмагомедов  завершил карьеру из-за весогонок. «Хабиб завершил карьеру из-за весов.

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