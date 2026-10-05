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Удавка у Доброполья затягивается. Мерц приехал в Киев с выгодным предложением. Критические проблемы с локомотивами — Сводка с фронта 5 октября

Удавка у Доброполья затягивается. Мерц приехал в Киев с выгодным предложением. Критические проблемы с локомотивами — Сводка с фронта 5 октября

Владимир Зеленский анонсировал готовность Украины расширить свои атаки на российские территории и усилить давление на нефтегазовый сектор и цифровую инфраструктуру.

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