Депутат Парфенов отправил бойцам из Самарской области УАЗ и гумпомощь

Депутат Госдумы Андрей Парфенов выделил средства на покупку автомобиля «УАЗ» для военнослужащих из Самарской области, а активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии» собрали и отправили вместе с машиной генераторы и бензопилы для оборудования позиций.