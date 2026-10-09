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Царьград

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Депутат Парфенов отправил бойцам из Самарской области УАЗ и гумпомощь

Депутат Парфенов отправил бойцам из Самарской области УАЗ и гумпомощь

Депутат Госдумы Андрей Парфенов выделил средства на покупку автомобиля «УАЗ» для военнослужащих из Самарской области, а активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии» собрали и отправили вместе с машиной генераторы и бензопилы для оборудования позиций.

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