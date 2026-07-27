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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аршавин об уходе Бориско в ЦСКА: «Отличная сделка. Зачем «Балтике» его оставлять? Потеря Андраде для них более ощутима»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказался о том, как продажа вратаря  Максима Бориско в ЦСКА повлияет на «Балтику».

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