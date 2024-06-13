Нижегородцы подсчитали, во сколько обойдется школьный выпускной

Совсем скоро в нижегородских школах закончатся госэкзамены и грянет пора выпускных. Вечерние платья и костюмы, красивые причёски и запоминающиеся вечеринки – пока выпускники ждут праздника, их родители подсчитывают, во сколько он им обойдётся.
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