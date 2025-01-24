В Островском произошло возгорание в магазине Возгорание в частном магазине произошло в поселке Островское на улице Кинешемская, узнал корреспондент РИА LIFE24.
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В Островском произошло возгорание в магазине Возгорание в частном магазине произошло в поселке Островское на улице Кинешемская, узнал корреспондент РИА LIFE24.