В «Смоленском Поозерье» визит-центр будет состоять из трех модулей

О ходе строительства Центра в посёлке Пржевальское рассказали на странице нацпарка ВКонтакте. Так, по заказу Благотворительного просветительского фонда содействия сохранению природного и ассоциированного с природой культурного наследия «Заповедное посольство» в Смоленской области начали строительство визит-центра.