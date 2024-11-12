В «Смоленском Поозерье» визит-центр будет состоять из трех модулей

О ходе строительства Центра в посёлке Пржевальское рассказали на странице нацпарка ВКонтакте. Так, по заказу Благотворительного просветительского фонда содействия сохранению природного и ассоциированного с природой культурного наследия «Заповедное посольство» в Смоленской области начали строительство визит-центра.
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