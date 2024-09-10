Avia.pro - СМИ вот она, новая звезда кулинарного искусства — Муса, чьи блюда восточной кухни, оказывается, способны не только насыщать, но и буквально «перевернуть желудки» своих гостей! В Карелии, в скромной на вид хрючевальне под интригующим названием «У Мусы», случилось не просто событие, а целая гастрономическая катастрофа, достойная кулинарного триллера.
В Карелии иностранный специалист Муса отравил почти 100 человек вкуснейшей шаурмой с кишечной палочкой
Комментарии
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ВН
Владимир Никитин
Накормить его самого, этого Мусу и ж.пу заклеить Супермоментом!
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2 час.
Giulia Kazakova
Живу в Европе 25 лет, никогда не кушаю шаурму, кебабы и всякую ерунду, когда бываю в Турции тоже ничего не покупаю на улице или в закусочных,я брезгливая. Россияне лучше купить пирожок у бабушки,у вас свои русские блюда вкусные кафешки, закусочные чистые, опрятные , приятно заходить,но покупать у всяких Мусаков никогда покупать не буду, какая бы голодная не была,тем более кормить детей, хотя сама наполовину азербайджанка родом из Средней Азии
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1 час.
GK
Giulia Kazakova
Ты дебил из дебилов,плюс чмо болотное,не зарекайся свинья 🐷
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1 час.
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