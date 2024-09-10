В Карелии иностранный специалист Муса отравил почти 100 человек вкуснейшей шаурмой с кишечной палочкой

Giulia Kazakova

Живу в Европе 25 лет, никогда не кушаю шаурму, кебабы и всякую ерунду, когда бываю в Турции тоже ничего не покупаю на улице или в закусочных,я брезгливая. Россияне лучше купить пирожок у бабушки,у вас свои русские блюда вкусные кафешки, закусочные чистые, опрятные , приятно заходить,но покупать у всяких Мусаков никогда покупать не буду, какая бы голодная не была,тем более кормить детей, хотя сама наполовину азербайджанка родом из Средней Азии