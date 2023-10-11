Коста может отказаться от поединка с Чимаевым на турнире UFC 294

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Пауло Коста может отказаться от поединка против бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
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