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Глава «Росатома» Лихачев: Пусть Финляндия возводит АЭС за свои деньги, а наши вернет

Глава «Росатома» Лихачев: Пусть Финляндия возводит АЭС за свои деньги, а наши вернет

Хельсинки после расторжения договорённостей с Москвой о возведении атомной электростанции «Ханхикиви-1» должны построить санкцию на собственные финансы, а принадлежащие государственной корпорации «Росатом» средства необходимо отдать обратно.

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