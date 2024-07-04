Нет смысла отрицать — ВСУ признают скорую потерю Часова Яра, а армия России уничтожила завод по выпуску ракет на Украине: Карта специальной военной операции на Украине на 4 июля 2024 года Юлия СоколоваВ последние дни активные действия российских войск в Часовом Яре свидетельствуют о значительных успехах, признанных даже украинским военным руководством.