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Глава Минтруда сообщил, что в России нет пенсионеров с пенсиями ниже прожиточного минимума

Глава Минтруда сообщил, что в России нет пенсионеров с пенсиями ниже прожиточного минимума

Граждан, получающих пенсию ниже прожиточного минимума пенсионера, в России нет, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Чистая ложь. для получения ее надо куда то идти писать заявление и прочая чушь. Соцзащита не работает. Они даже не имеют представления сколько у них проживает одиноких стариков.  Вообще не понятно что они делают и для чего они... В России вообще парадоксальная ситуация, чем больше с экономят в пенсионном фонде и соцзащите, тем больше у сотрудников больше премия, а при И.В.Сталине был бы больше срок в местах не столь отдаленных с кайлом, лопатой и тачкой... Не старики должны ходить, а им ежегодно обязаны предоставлять информацию через почту какие доплаты, услуги и т.д.  им предоставляет государство в текущем году....
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