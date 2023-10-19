Глава Минтруда сообщил, что в России нет пенсионеров с пенсиями ниже прожиточного минимума

АНГЕЛ АНГЕЛ

Чистая ложь. для получения ее надо куда то идти писать заявление и прочая чушь. Соцзащита не работает. Они даже не имеют представления сколько у них проживает одиноких стариков. Вообще не понятно что они делают и для чего они... В России вообще парадоксальная ситуация, чем больше с экономят в пенсионном фонде и соцзащите, тем больше у сотрудников больше премия, а при И.В.Сталине был бы больше срок в местах не столь отдаленных с кайлом, лопатой и тачкой... Не старики должны ходить, а им ежегодно обязаны предоставлять информацию через почту какие доплаты, услуги и т.д. им предоставляет государство в текущем году....