14 штатов США подали иск против Трампа и Маска

REUTERS/Brad Penner-Imagn Images Сразу 14 штатов США подали федеральный иск против президента страны Дональда Трампа и главы Департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска, обвинив ведомство миллиардера в безграничной власти и нарушении конституции, сообщил телеканал ABC со ссылкой на документ.