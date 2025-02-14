14 штатов США подали иск против Трампа и Маска

REUTERS/Brad Penner-Imagn Images Сразу 14 штатов США подали федеральный иск против президента страны Дональда Трампа и главы Департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска, обвинив ведомство миллиардера в безграничной власти и нарушении конституции, сообщил телеканал ABC со ссылкой на документ.
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