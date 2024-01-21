И вот опять: на Южном Урале ожидаются сильные снегопады

На Южный Урал надвигается снегопад, ожидаются метели. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, сегодня ночью и завтра днем на территории региона ожидается снег, в южной половине – сильный, в отдельных районах метели, на дорогах снежные заносы, гололедица.