"Это оживляет работу": Путин похвалил главу Минсельхоза за доклад из курятника

Президент России одобрил прямое включение чиновников из подмосковного курятника.Тот факт, что губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев присоединилсь к онлайн-совещанию из подмосковного курятника, вызвало у Владимира Путина одобрительную улыбку.