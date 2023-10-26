"Это оживляет работу": Путин похвалил главу Минсельхоза за доклад из курятника

Президент России одобрил прямое включение чиновников из подмосковного курятника.Тот факт, что губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев присоединилсь к онлайн-совещанию из подмосковного курятника, вызвало у Владимира Путина одобрительную улыбку.
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