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Военкор Сладков раскрыл варианты действий РФ после сбития ВСУ нашего Ил-76

Журналист военной тематики по имени Александр Сладков создал особый материал для проекта “Семена Пегова WarGonzo”, в котором он обсудил два возможных сценария действий России после крушения самолета Ил-76.

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