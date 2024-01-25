Военкор Сладков раскрыл варианты действий РФ после сбития ВСУ нашего Ил-76

Журналист военной тематики по имени Александр Сладков создал особый материал для проекта “Семена Пегова WarGonzo”, в котором он обсудил два возможных сценария действий России после крушения самолета Ил-76.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии