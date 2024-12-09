Прокуратура: найденные без сознания отравившиеся наркотиками подростки в Краснодаре воспитывались в благополучных семьях

Прокуратура: найденные без сознания отравившиеся наркотиками подростки в Краснодаре воспитывались в благополучных семьяхПрокуратура Кубани отмечает, что все отравившиеся наркотиками девочки в Краснодаре воспитываются в благополучных семьях.
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