Маск: Приток нелегалов превысил число родившихся в США младенцев

Американский предприниматель Илон Маск написал в социальной сети X, что в предыдущем месяце количество родившихся в Соединенных Штатах детей было меньшим, чем число прибывших в государство нелегальных мигрантов.
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