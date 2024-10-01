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В Пыть-Яхе продолжается транспортный коллапс: жители требуют сменить подрядчика и проверить мэрию на сговор с проблемным перевозчиком 

В Пыть-Яхе продолжается транспортный коллапс: жители требуют сменить подрядчика и проверить мэрию на сговор с проблемным перевозчиком 

Власти Пыть-Яха не смогли оперативно решить проблему транспортного коллапса в городе. Сегодня жители продолжают жаловаться на отсутствие автобусов на регулярных маршрутах, из-за чего многие не могут вовремя добраться на работу.

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