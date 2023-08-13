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Форвард «Амура» Барулин о задаче выиграть Кубок Гагарина в 2026 году: «Цель реалистична. В клубе многое поменялось, причем очень сильно»

– «Амуру» до сих пор вспоминают слова генерального директора Романа Крамаря, который больше года назад заявил о стратегической цели выиграть Кубок Гагарина в 2026 году (ее поставил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев – прим.

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