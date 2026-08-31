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Пятый канал

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Охотников на Алтае обвинили в желании заработать на отстреле опасных медведей

Охотников на Алтае обвинили в желании заработать на отстреле опасных медведей

Грандиозный скандал разгорается на Алтае. Охотников, которые спасают отдаленные села от нашествия бурых медведей, обвинили в попытке обогатиться на убитых животных.

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