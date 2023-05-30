Daily Storm

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Собянин сообщил о временной эвакуации жителей двух домов после атаки дронов

Собянин сообщил о временной эвакуации жителей двух домов после атаки дронов

По улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова на юго-западе Москвы перекрыто движение, заявили в дептрансеМэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в двух домах эвакуировали жителей нескольких подъездов после попадания дронов.

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