Собянин сообщил о временной эвакуации жителей двух домов после атаки дронов

По улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова на юго-западе Москвы перекрыто движение, заявили в дептрансеМэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в двух домах эвакуировали жителей нескольких подъездов после попадания дронов.